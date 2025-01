Gut 1800 Menschen nehmen an Eisschwimmen in Donau teil

Neuburg an der Donau: Mehr als 1800 Eisschwimmer sind heute bei drei bis vier Grad Wassertemperatur in die kalte Donau gestiegen, etwa 80 ohne Neoprenanzüge. Sie legten im oberbayerischen Neuburg eine 400 Meter lange Strecke zurück, die anderen schwammen vier Kilometer weit. Gut zehn Teilnehmende wurden wegen Unterkühlung in einem Versorgungszelt betreut.

