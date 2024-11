Gut 13.000 Metaller beteiligen sich in Bayern an Warnstreik

München: Mehr als 13.000 Beschäftigte der bayerischen Metall- und Elektroindustrie haben sich heute an Warnstreiks beteiligt. In Dutzenden Betrieben waren die Beschäftigten zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Im Zentrum stand erneut die Autoindustrie. Vor dem BMW-Stammwerk in München demonstrierten laut IG Metall 4.000 Beschäftigte für deutlich höhere Löhne. In Schweinfurt gingen laut Gewerkschaft 3.700 Mitarbeiter verschiedener Betriebe auf die Straße. Sie alle verlangten von den Arbeitgebern ein besseres Angebot. Bislang bieten die Arbeitgeber ab Juli nächsten Jahres ein Lohnplus von 1,7 Prozent an und ein Jahr später noch mal eine Steigerung von 1,9 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten. Die Gewerkschaft fordert dagegen sieben Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 17:00 Uhr