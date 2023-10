Gut 1.000 Menschen bekunden in Nürnberg Solidarität mit Israel

Nürnberg: Mehr als 1.000 Menschen haben am Abend auf einer Kundgebung ihre Solidarität mit Israel gezeigt. An der Demonstration auf dem Nürnberger Kornmarkt nahm auch Ministerpräsident Söder teil. Er betonte im Gespräch mit dem BR, Bayern stehe fest an der Seite jüdischen Lebens und Israels. Der Angriff und die Brutalität der Hamas-Terroristen seien menschenverachtend. Zugleich forderte Söder ein Verbot von Organisationen mit Bezügen zur Hamas. Zu der Kundgebung hatte ein breites Bündnis um die Israelische Kultusgemeinde Nürnberg geladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 21:00 Uhr