Gütersloh will Lockdown nach Corona-Massenausbruch verhindern

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Nach dem Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Schlachthof Tönnies müssen nun sämtliche Beschäftigte und deren Haushaltsangehörige in Quarantäne - auch Verwaltungsmitarbeiter und Management. Landrat Adenauer erklärte am Abend, man werde alles unternehmen, um einen weitreichenden Lockdown im Kreis Gütersloh zu verhindern. Zuvor hatte Ministerpräsident Laschet vom größten, bisher nie dagewesenen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen gesprochen und einen flächendeckenden Lockdown in der Region nicht mehr ausgeschlossen. Die Bundeswehr hilft bei der Reihentestung Tausender Beschäftigter. Bisher wurde das Coronavirus bei mehr als 800 Mitarbeitern nachgewiesen. - Das EU-Parlament fordert unterdessen mehr Schutz für ausländische Arbeitskräfte. Dazu gehörten auch ein leichter Zugang zu Tests und entsprechende Wohnbedingungen, erklärten die Abgeordneten in einer Resolution.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 07:00 Uhr