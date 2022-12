Gütermotorschiff steckt weiterhin fest - Main gesperrt

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst ruft an Weihnachten zum Frieden in der Welt auf

Rom: Bei seiner Weihnachtsbotschaft hat Papst Franziskus besonders den russischen Krieg gegen die Ukraine angeprangert. Vor zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz erinnerte Franziskus an die Millionen Ukrainer, die in der Kälte und im Dunkeln Weihnachten erleben. Er rief dazu auf, den Menschen in der Ukraine mit konkreten Gesten der Solidarität zu helfen. Jeder Krieg sei auch deshalb schlimm, weil er das Leiden als Waffe missbrauche. An Weihnachten solle man an diejenigen denken, denen das Lebensnotwendige fehle. In diesem Zusammenhang beklagte er, dass in Folge des Ukraine-Kriegs ganze Bevölkerungsgruppen von einer Hungersnot bedroht seien, insbesondere in Afghanistan und in den Staaten am Horn von Afrika. Im Anschluss spendete Franziskus den Segen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis. Nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen verfolgten zehntausende Menschen auf dem Petersplatz die Zeremonie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2022 14:00 Uhr