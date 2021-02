Guernica-Bildteppich hängt nach 30 Jahren nicht mehr im UN-Gebäude

RKI-Chef Wieler warnt vor Trendumkehr in Corona-Pandemie

Berlin: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, sieht Signale für eine negative Trendumkehr in der Corona-Pandemie. Nach der positiven Entwicklung zu Jahresbeginn bestehe mittlerweile die Gefahr einer dritten Welle, sagte Wieler. Die Stagnation bei den Neuinfektionen sei dafür ein Hinweis, außerdem breite sich die britische Virusmutation rasch aus. Laut Wieler ist sie deutlich gefährlicher und zwar in allen Altersgruppen. Angesichts stockender Impfungen warb der RKI-Chef noch einmal für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. Das Mittel sei sehr wirksam, so Wieler. Bundesgesundheitsminister Spahn nannte es einen Erfolg, dass in manchen Bundesländern bereits die Mehrheit der über 80-Jährigen gegen Corona geimpft sei. Zugleich warnte er vor zu großen Hoffnungen auf Lockerungen. Er nannte auch keinen Starttermin für die kostenlose Schnelltest-Kampagne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2021 12:00 Uhr