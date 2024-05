Günzburg ruft wegen Hochwasserlage Katastrophenfall aus

München: Wegen der andauernden Regenfälle und zu erwartenden Hochwasser werden in Bayern mehrere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Für den Landkreis Günzburg wurde am Abend der Katastrophenfall ausgerufen. Nach den Worten von Landrat Reichart geht es daraum, die betroffenen Städte und Gemeinden besser zu unterstützen. Dafür seien Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis Günzburg nötig. In einem ersten Schritt sollen am Abend Camping- und Freizeitplätze geräumt werden. Auch andernorts in Bayern bereiten sich Helfer auf eine Verschärfung der Lage vor. Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sprachen von einer erhöhten Alarmbereitschaft. In Regensburg wurde das Jahninselfest abgesagt, in Neu-Ulm wurden an der Donau Hochwasserschutzwände errichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 20:00 Uhr