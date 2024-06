Günzburg ruft wegen Hochwasser vorsorglich den Katastrophenfall aus

Günzburg: In dem schwäbischen Landkreis ist am Abend wegen des starken Regens der Katastrophenfall ausgerufen worden. Wie das Landratsamt mitgeteilt hat, handelt es sich hierbei um eine vorbeugende Maßnahme, um die Städte und Gemeinden besser unterstützen zu können. Vorsorglich sind weitere 15.000 Sandsäcke befüllt worden, die Campingplätze an den Flüssen Günz, Kammel und Mindel wurden geräumt. In Lindau am Bodensee ist ein Mehrfamilienhaus vorsorglich geräumt worden. Nach Angaben der Stadt ist Wasser eingedrungen, weswegen die Möglichkeit eines Kurzschlusses bestanden habe. Im Stadtgebiet sind demnach einige Straßen und Unterführungen überschwemmt. Auch andernorts bereiten sich Helfer auf eine Verschärfung der Lage vor. Für große Teile Bayerns gelten Warnungen oder Vorwarnstufen vor Hochwasser, betroffen ist im Freistaat vor allem der Westen. Auch in Baden-Württemberg in Bodensee-Nähe steigt das Risiko vor Hochwasser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2024 01:00 Uhr