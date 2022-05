Günther will Jamaika-Koalition in Kiel fortsetzen

Nachrichtenarchiv - 08.05.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich eine etwas geringere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis zum Vormittag hatten rund 16 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - 2017 waren es zum gleichen Zeitpunkt etwa fünf Prozent mehr. Die Spitzenkandidaten der Parteien zeigten sich bei ihrer Stimmabgabe zuversichtlich. Ministerpräsident Günther von der CDU sagte, er wolle die Koalition mit Grünen und FDP fortsetzen. Nach den jüngsten Umfragen dürfte ihm das auch gelingen. SPD-Herausforderer Losse-Müller setzt nach eigenen Worten darauf, dass das Soziale mit der SPD in die Landesregierung zurückkehren wird. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 2,3 Millionen Wahlberechtigte noch bis 18 Uhr zur Stimmabgabe aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2022 14:00 Uhr