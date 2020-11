Guatemala befürchtet nach Sturm etwa 150 Tote

Lockdown ab heute in Griechenland

Athen: Auch in Griechenland ist von heute an das öffentliche Leben für drei Wochen weitgehen eingeschränkt. Der griechische Ministerpärsident Mitsotakis ordnete einen landesweiten Lockdown an. Es gelten auch am Tag rigorose Ausgangsbeschränkungen. Wer das Haus verlassen will, muss sich dafür über Handy und per SMS eine Zeitspanne genehmigen lassen. Geschäfte müssen schließen, mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken. Griechenland verzeichnet mit knapp 47.000 Infektionen und 673 Toten deutlich weniger Fälle als andere europäische Staaten. Allerdings wurde am Mittwoch mit gut 2.600 Neuinfektionen ein Höchstwert erreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 06:00 Uhr