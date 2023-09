Gruppe um Russland gefährdet Nachhaltigkeitskonferenz in New York

New York: Unmittelbar vor Beginn der UN-Generaldebatte findet heute eine Nachhaltigkeits-Konferenz am Sitz der Vereinten Nationen statt. Dabei sollen die Ziele bekräftigt werden, die sich die internationale Staatengemeinschaft 2015 selbst gesteckt hat. Die UN hatten damals unter anderem beschlossen, bis 2030 weltweit die Bildung zu verbessern, das Klima zu schützen und Armut sowie Hunger zu beenden. Corona, Ukrainekrieg und Schuldenkrise haben diese Ziele aber in den Hintergrund rücken lassen. Gegenwind kommt von einer Gruppe von elf Ländern, die von Russland angeführt wird. Sie kritisieren, dass einige Länder durch internationale Sanktionen an der Umsetzung ihrer Ziele gehindert werden. Unklar ist, wieviel Rückhalt diese elf Staaten finden und ob die UN-Ziele dadurch gefährdet sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 09:00 Uhr