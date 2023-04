Gruppe besetzt leerstehendes Hotel in Rosenheim - Polizei räumt

Kurzmeldung ein/ausklappen Landtags-SPD verteidigt Ausstieg aus der Atomenergie

München: Zwei Tage vor dem Abschalten der letzten drei deutschen Atomkraftwerke hat der SPD-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, von Brunn, den Atomausstieg verteidigt und auf die ungelöste Endlagerfrage verwiesen. In naher Zukunft würden die ersten Castorbehälter mit hochradioaktivem Abfall bei uns eintreffen, sagte von Brunn. Dann stehe in Niederbayern dieser - so wörtlich - giftige Müll. Künftigen Generationen wolle man das nicht zumuten. Grünen-Fraktionschef Hartmann sprach von einem historischen Tag. Es habe sich gezeigt, dass Atomenergie in Deutschland nicht mehr benötigt werde. So habe man in den letzten drei Monaten sogar doppelt so viel Strom an Österreich verkauft, als das AKW Isar 2 produziert habe. Hingegen sprach sich Ministerpräsident Söder dafür aus, die drei AKW bis Ende des Jahrzehnts am Netz zu lassen. In der gegenwärtigen Energiekrise müsse außerdem überlegt werden, weitere Meiler zu reaktivieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2023 21:15 Uhr