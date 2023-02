"Gruner+Jahr" muss zwei Drittel seiner Zeitschriften einstellen

Nachrichtenarchiv - 07.02.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: RTL Deutschland hat beim Hamburger Traditionsverlag Gruner + Jahr massive Stellenstreichungen angekündigt. Konzernchef Rabe erklärte am Vormittag, man wolle sich künftig mehr auf die "Kernmarken" des Verlagsgeschäfts konzentrieren. Demnach werden mehr als zwei Drittel der Zeitschriften eingestellt. 13 Marken will die Geschäftsführung von RTL behalten, darunter den STERN, aber auch Capital, Brigitte, Schöner Wohnen und Gala. Bei Gruner + Jahr fallen insgesamt 700 von 1.900 Stellen weg. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisierte die Ankündigung als "Zerschlagung" des Traditionsverlags. Der Bertelsmann-Konzern sei unfähig, "ein profitables und europaweit beachtetes Zeitschriftenhaus in die digitale Transformation zu führen". Darunter leide nun vor allem die Belegschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 20:00 Uhr