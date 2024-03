Grundwasser in Bayern hat sich im Winter deutlich erholt

München: Ergiebige Regen- und Schneefälle haben Ende des vergangenen Jahres zu einer Erholung der Grundwasserpegel in Bayern geführt. Umweltminister Glauber berichtete, niedrige Stände gebe es jetzt nur noch bei jeder zehnten oberflächennahen Messstelle. Vor einem Jahr seien es noch sechsmal soviele gewesen. Das Grundwasser in tieferen Schichten hat sich ebenfalls erholt: Hier sind 60 Prozent der Vorkommen wieder auf Normalstand - doppelt so viele wie vor einem Jahr. Meteorologen haben in diesem Winter deutlich mehr Niederschläge in Bayern verzeichnet als im langfristigen Vergleichszeitraum von 1971 bis 2000.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 17:00 Uhr