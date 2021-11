Grundstein für Synagoge in Potsdam gelegt

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: In der Hauptstadt des Landes Brandenburg ist der Grundstein für den Bau der ersten Synagoge nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt worden. Ministerpräsident Woidke sprach von einem klaren Bekenntnis zum Judentum in Brandenburg. Und dieses Bekenntnis sei mehr als notwendig, so der SPD-Politiker, der auf offenen Antisemitismus und Angriffe auf Juden in den letzten Jahren verwies. Potsdam ist bisher die einzige Landeshauptstadt ohne Synagoge. Bis 2024 soll sie fertig sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 15:00 Uhr