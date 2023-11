Grundschulverband warnt vor Schließungen wegen Krankheitswelle bei Lehrern

Berlin: Angesichts einer bundesweiten Krankheitswelle hat der Grundschulverband vor lokalen Schulschließungen gewarnt. Verbandschef Bohn sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die personelle Lage sei vielerorts auf Kante genäht. Kürzungen im Stundenplan seien definitiv nicht auszuschließen, so Bohn. Ebenso könnte es in kleinen Einheiten Schulschließungen geben. Auch auf den Betrieb in den Kindertagesstätten wirkt sich die derzeitige Krankheitswelle aus. Laut Arbeiterwohlfahrt sind verkürzte Öffnungszeiten bis hin zu kurzfristigen Schließungen derzeit fast eher die Regel als die Ausnahme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 12:00 Uhr