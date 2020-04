Grundschulverband fordert behutsamen Wiedereinstieg in den Schulbetrieb

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Grundschulverband hat Vorschläge für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Osterferien vorgelegt. Zunächst müsse es in den ersten Tagen vor allem um ein gutes Ankommen der Kinder gehen. Der Verband begründet das damit, dass die Kinder teilweise die Erfahrungen mit der Pandemie-Situation noch nicht verarbeitet hätten. Sinnvoll wäre es nach Ansicht der Experten auch, wenn die Kinder nur an jedem zweiten Tag in die Schule kommen müssten. So könnten sie in kleineren Gruppen und so mit größerem räumlichen Abstand arbeiten. Der Verband schlägt zudem vor, dass der Unterrichtsbeginn an den rund 15.000 Grundschulen in Deutschland gestaffelt wird. Außerdem sollten die Kommunen für genügend Seife, Handtücher und Desinfektionsmittel in den Schulen sorgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 18:00 Uhr