Grundschullehrer und Erzieher sollen früher geimpft werden

Das Wetter in Bayern: im Norden klar, im Süden Schnee, Tiefstwerte -6 bis -20 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden Schnee, der sich im Verlauf der Nacht an die Alpen zurückzieht. Im Norden klart es teilweise auf. Es kühlt ab auf -6 Grad am Bodensee und in Franken lokal sogar auf -20 Grad. Morgen Sonne und Wolken, örtlich noch Schnee. Am Freitag und Samstag nach lokalem Frühnebel meist sonnig. Tiefstwerte -9 bis -17, Höchstwerte -9 bis -2 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.02.2021 19:45 Uhr