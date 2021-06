Grundschüler in Bayern dürfen Masken am Platz ablegen

Unwetter verursacht schwere Schäden in Südbayern

München: Hagel, Starkregen und Gewitter haben in der vergangenen Nacht schwere Schäden in Teilen Südbayerns versursacht. Besonders drastisch war die Lage in der oberbayerischen Stadt Wolfratshausen. Dort ließen nach Polizeiangaben faustgroße Hagelkörner Fensterscheiben bersten. Autos seien schwer bschädigt worden. Wegen des Starkregens kam es in den Unwettergebieten zu überschwemmten Straßen und überfluteten Kellern. Im Landkreis Aichach-Friedberg fiel in der Nacht an manchen Orten der Strom aus. In Bodenmais im niederbayerischen Landkreis Regen hat das Gewitter erhebliche Schäden auf den Forststraßen und Wanderwegen verursacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2021 16:00 Uhr