Grundrente bleibt Zankapfel zwischen Union und SPD

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Union und SPD streiten weiter über die Einführung der sogenannten Grundrente. Aus der Union kommen Forderungen, das Vorhaben auch wegen der finanziellen Lasten der Corona-Krise zu verschieben oder auf Eis zu legen. Bundesarbeitsminister Heil wies dies bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag mit scharfen Worten zurück. Er finde die Wirtschaftshilfen in der Krise richtig, um Arbeitsplätze zu sichern, so Scholz. Gleichzeitig sagte er wörtlich: "Aber dieselben Interessensvertreter, die keine Grenze kennen, Milliarden vom Steuerzahler zu wollen, gönnen anderen die Grundrente nicht." Das Vorhaben jetzt in Frage zu stellen, bezeichnete Scholz als "verheerendes gesellschaftliches Signal". Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ab dem kommenden Jahr rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten einen Zuschlag bekommen, wenn sie ausreichend Beitragszeiten nachweisen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 18:00 Uhr