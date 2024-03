Grundangebot während GDL-Streik in Bayern läuft laut Bahn stabil

München: Der sogenannte Grundfahrplan der Bahn während des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL läuft in Bayern stabil. Laut Bahn können etwa 20 Prozent des regulären Angebots im Fernverkehr aufrechterhalten werden. Im Regionalverkehr ist den Angaben zufolge die Situation je nach Gebiet und Strecke stark unterschiedlich. Bei den S-Bahnen in Nürnberg und in München fahren die Züge großenteils im Stundentakt. Private Bahnen werden zwar nicht bestreikt, bekommen die Auswirkungen aber dennoch zu spüren. - In Frankfurt am Main will das hessische Landesarbeitsgericht ab Mittag über den Lokführer-Streik beraten. Die Bahn hatte Berufung gegen das gestrige Urteil des Arbeitsgerichtes eingelegt. Der Streik im Personenverkehr dauert noch bis 2 Uhr kommende Nacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2024 12:45 Uhr