Grütters will Kinopleiten mit neuen Abstandsregeln verhindern

Kabinett verabschiedet Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche

Berlin: Werkverträge und Leiharbeit sollen vom kommenden Jahr an in der Fleischindustrie verboten sein. Die Bundesregierung verabschiedete einen entsprechenden Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil. Sie reagiert damit auf die Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen und auf die jahrelange Diskussion über schlechte Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Beim Schlachten, Zerlegen und in der Fleischverarbeitung dürfen Großbetriebe ab 2021 nur noch eigene Arbeitnehmer einsetzen. Ausgenommen von dem Verbot sind Unternehmen des Fleischerhandwerks mit höchstens 49 Beschäftigten. Auch die Zahl der Kontrollen soll steigen, ab 2026 soll pro Jahr mindestens jeder 20. Betrieb besucht werden. Die neuen Regeln sollen sicherstellen, dass Schlachthof-Betreiber die Verantwortung für Missstände nicht länger auf Subunternehmer abwälzen können, die über Werkverträge Arbeitsleistungen erbringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.07.2020 11:15 Uhr