Grütters fordert bundesweite Öffnungsperspektiven für Kinos

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kulturstaatsministerin Grütters hat zum Start der Sommer-Berlinale am Abend bundesweit einheitliche Öffnungsperspektiven für Kinos gefordert. Gemeinsam habe man alles dafür getan, dass die Berlinale jetzt wieder den Roten Teppich für das Publikum ausrollen könne. Nun sollten aber alle Menschen in ganz Deutschland endlich die Chance haben, die Magie des Kinos für sich wieder zu entdecken. Wegen der Pandemie wurden die Filmfestspiele in Berlin geteilt - im März konnten Fachleute online Filme schauen, nun gibt es das öffentliche Festival unter freiem Himmel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 18:00 Uhr