Grüner wird OB in Würzburg

Würzburg: Nach dem Wahlsieg des Grünenkandidaten Martin Heilig bei der Oberbürgermeisterwahl in der Main-Franken-Metropole fühlt sich der Landesverband im Aufwind. Die Co-Vorsitzende Lettenbauer sagte, ihre Partei werde zeigen, dass Bayern grün regiert werden kann, und zwar nicht nur in Würzburg, sondern auch in anderen Städten. Der Erfolg von Martin Heilig verschaffe viel Selbstbewusstsein. Man werde den Wählern zeigen, dass die Grünen diejenigen sind, die Lösungen anbieten und Brücken bauen. Der 49-Jährige bisherige zweite Bürgermeister hatte sich gestern mit 65 Prozent der Stimmen in der Stichwahl gegen seine CSU-Konkurrentin Judith Roth-Jörg durchgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 07:00 Uhr