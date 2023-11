Grünen-Wahlprogramm verlangt Stärkung der EU

Karlsruhe: Die Grünen rufen in ihrem Programm für die Europawahl im Juni dazu auf, die EU zu stärken und ihre Handlungsfähigkeit zu sichern. In der Präambel des Programms, das auf dem Bundesparteitag mit breiter Mehrheit beschlossen wurde, heißt es wörtlich: "In einer Welt, deren Herausforderungen mitnichten an nationalen Grenzen haltmachen, kann ein starkes und geeintes Europa die Sicherheit bieten, nach der sich so viele Menschen sehnen". Betont wird die Bedeutung des Kampfes gegen den Klimawandel auch auf EU-Ebene. Außenministerin Baerbock rief ihre Partei auf, den Asyl-Kompromiss der EU zu unterstützen. Dieser ist bei den Grünen umstritten. Die Reform sieht vor, die Prüfung von Asylgesuchen stärker an die Außengrenzen zu verlagern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 17:00 Uhr