Grünen-Vorstand macht am 19. April Vorschlag für Kanzlerkandidatur

07.04.2021 09:45 Uhr

Berlin: Der Bundesvorstand der Grünen wird in knapp zwei Wochen, am 19. April, vorschlagen, wer von den Parteichefs Baerbock und Habeck die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl im Herbst übernehmen soll. Das teilte Grünen-Geschäftsführer Kellner den Landesvorsitzenden und dem Parteirat in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die endgültige Entscheidung über die Kanzlerkandidatur fällt auf dem Grünen-Parteitag im Juni.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.04.2021 09:45 Uhr