Grünen-Spitzenkandidat Hartmann fordert Senkung des Wahlalters

Hirschaid: Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Bayern, Hartmann, hat sich für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre ausgesprochen. In der BR24-Wahlarena in Hirschaid sagte Hartmann, das solle sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene gelten, weil die jungen Menschen am längsten mit den politischen Entscheidungen leben müssten, die nun getroffen werden. Hartmann verwies in diesem Zusammenhang auf ein Volksbegehren, das dazu derzeit im Freistaat läuft. Außerdem kündigte der Grünen-Politiker an, mehr Schwerlastverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. Auf Bundesebene sei gerade beschlossen worden, dass ein Teil der Mauteinnahmen von der Straße für den Ausbau der Bahn verwendet werden soll. Generell wolle man raus aus der Abhängigkeit von fossilen, dreckigen Energien, so Hartmann. Er rief dazu auf, die Energiewende zu einem Mitmachprojekt in Bayern zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 22:00 Uhr