Grünen-Spitze will Partei mehr Richtung Klimaschutz ausrichten

Berlin: Das künftige Spitzen-Duo der Grünen will die Partei wieder stärker Richtung Klimapolitik ausrichten. In einem Doppel-Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagten Franziska Brantner und Felix Banaszak, sie hätten aus den Fehlern des Heizungsgesetzes gelernt. Beim Klimaschutz müsse man schon von Anfang an soziale Belange berücksichtigen. So hätten die Grünen den Strom zwar sauberer gemacht - künftig werde man ihn aber auch dauerhaft billig machen. Allerdings stehe man angesichts schwacher Umfragewerte vor einer schwierigen Mission. Der Bundesparteitag mit der Neuwahl der Parteispitze beginnt morgen in Wiesbaden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 10:45 Uhr