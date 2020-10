Grünen-Spitze fordert Kurswechsel in der Verkehrspolitik

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesspitze der Grünen hat einen radikalen Kurswechsel in der Verkehrspolitik gefordert. In einem gemeinsamen Vorstoß sprechen sich Partei - und Fraktionsführung dafür aus, die bisherige Planung von Autonbahnen und Bundesstraßen auszusetzen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Grünen-Chefin Baerbock, es brauche eine andere Verkehrspolitik. Fraktionschef Hofreiter ergänzte, Autobahnen und Bundesstraßen müssten grundsätzlich dahingehend überprüft werden, ob Klimaziele eingehalten würden und die Projekte wirtschaftlich nötig seien. Die Verkehrsplanung der Regierung, so Hofreiter, zementiere für die nächsten zehn Jahre zahllose Straßenprojekte und kontakariere die deutschen Klimaziele. Stattdessen müsse das Bus-, Bahn- und Radverkehrsnetz massiv ausgebaut werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 11:00 Uhr