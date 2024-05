Grünen-Politikerin wird in Göttingen angegriffen und leicht verletzt

Göttingen: Die niedersächsische Grünen-Abgeordnete Kollenrott ist an einem Wahlkampfstand in Göttingen von einem Mann angegriffen und leicht verletzt worden. Der 66-Jährige schlug mehrmals gegen den Oberkörper der Politikerin. Sie erlitt leichte Verletzungen an den Armen. Der Täter wurde festgenommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil verurteilte den Angriff. Es sei nicht hinnehmbar, dass Politiker im Wahlkampf immer wieder Opfer von gewalttätigen Übergriffen würden. Weil appellierte, achtsam zu sein und gegen zügellose Aggressivität einzuschreiten. Denn man brauche engagierte Männer und Frauen wie Kollenrott. Er hoffe, dass sie sich von dem Ereignis nicht davon abbringen lassen werde, auch weiterhin für ihre politischen Ideale einzustehen.

