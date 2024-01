Grünen-Politikerin Nanni warnt vor Kampfjet-Export nach Saudi-Arabien

München: Der Plan der Bundesregierung, Eurofighter nach Saudi-Arabien zu liefern, könnte in der Koalition für neuen Streit sorgen. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Nanni, hält eine solche Lieferung für falsch. Im BR sagte sie, Rüstungsgüter seien langlebig. Waffenexporte an ein autokratisches Regime, das vom Öl abhängig sei, Frauen unterdrücke und in den letzten Jahren Krieg in der Region geführt habe, seien für viele Grüne ein Problem. Bundesaußenministerin Baerbock will wegen der Lage in Israel den Export von Kampfjets an Saudi-Arabien ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 10:00 Uhr