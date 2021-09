Grünen-Politiker Urban muss Geldstrafe zahlen

Scholz kritisiert Laschets Sofortprogramm

Stuttgart: SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat das heute vorgestellte CDU-Sofortprogramm kritisiert. Er glaube, dass es nichts helfe, jeden Tage neue hektische Programme vorzustellen, sagte Scholz am Rande einer Veranstaltung in Stuttgart. Es gehe um die Zukunft Deutschlands, das könne man sich nicht mal nebenbei ausdenken. Auf den Inhalt des CDU-Papiers ging der SPD-Politiker nicht näher ein. Die Grünen kritisierten das Sofortprogramm vor allem in Sachen Klimapolitik als unzureichend. Es fehle ein Plan, wie Unionskanzlerkandidat Laschet die Klimaziele erreichen wolle, sagte Bundesgeschäftsführer Kellner. Die CDU will dem Programm zufolge im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl zinslose Kredite für Solardächer einführen und für mehr Steuervorteile bei Investitionen in den Klimaschutz sorgen. Laschet kündigte außerdem an, die Minijobgrenze von 450 auf 550 Euro anzuheben. Unternehmen will er von Bürokratie befreien.

