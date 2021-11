Grünen-Politiker Özdemir will Tierwohl stärken

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Grünen-Politiker Özdemir will sich als Bundeslandwirtschaftsminister stärker für Tierwohl einsetzen. Das sagte Özdemir der "Stuttgarter Zeitung". Wer Fleisch produziert, der dürfe das tun, aber unter Berücksichtigung des Tierwohls, des Klimaschutzes und nicht zulasten der Umwelt, so der ehemalige Grünen-Chef. Özdemir will dafür sorgen, dass Investitionsförderungen künftig auf gute Haltungsbedingungen in den Ställen ausgerichtet werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.11.2021 12:45 Uhr