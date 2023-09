Grünen-Politiker Hofreiter wirbt für mehr Migrations-Abkommen

Berlin: Der Grünen-Politiker Hofreiter hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF für mehr Migrations-Abkommen geworben. Dafür müsse Deutschland diesen Ländern aber etwas bieten - zum Beispiel bessere Möglichkeiten zur legalen Einwanderung. Dies könnte nach Hofreiters Ansicht auch gegen den Arbeitskräftemangel in Deutschland helfen. Andere Vorschläge wie eine Obergrenze oder verschärfte Abschiebungen hält Hofreiter für Scheinlösungen. Die meisten Geflüchteten kommen nach seinen Worten aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan - und in diese Länder könne man aus humanitären Gründen nicht abschieben. - In der ARD-Sendung "Anne Will" hatte gestern Abend Bayerns Ministerpräsident Söder wiederholt, dass Deutschland nur etwa 200.000 Migranten pro Jahr integrieren könne. Deshalb verlangt er besseren Grenzschutz und mehr Rückführungen. Bundesinnenministerin Faeser sieht die einzige Chance zur Problemlösung auf europäischer Ebene.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 08:00 Uhr