Grünen-Politiker deutet Änderungen bei Agrar-Kürzungen an

Berlin: Mit Traktorkolonnen haben Landwirte in Bayern und in der Bundeshauptstadt gegen die Haushaltspolitik der Ampel-Regierung protestiert. Die Bauern erzürnt die geplante Streichung der Subventionen auf Diesel und das mögliche Ende der KfZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Bauernpräsident Rukwied sagte in Berlin, die Ampel-Koalition solle ihre Einsparpläne zurücknehmen, sonst drohten weitere große Proteste. Agrarminister Özdemir zeigte bei der Protestkundgebung Verständnis für den Unmut der Bauern. Der Obmann der Grünen im Agrarausschuss des Bundestages, Bär, deutete eine teilweise Abkehr von den Kürzungen an. Der Tegernseer Abgeordnete sagte BR24, die Botschaft der Landwirte sei angekommen und sie werde etwas bewirken. Im parlamentarischen Verfahren könnten sich noch Dinge verschieben. Die Bundesregierung will bei den Agrarsubventionen 900 Millionen Euro jährlich einsparen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2023 21:45 Uhr