Grünen-Parteitag wählt neue Führungsspitze

Berlin: Beim Bundesparteitag der Grünen wird eine neue Doppelspitze bestimmt. Als weiblicher Teil ist bereits die bisherige Parteivize Ricarda Lang gewählt worden. Von 727 Stimmen erhielt sie 552, 137 Delegierte stimmten mit Nein, 38 enthielten sich. Die Parteilinke betonte in ihrer Bewerbungsrede, die Corona- ebenso wie die Klimakrise habe vor allem eine starke soziale Komponente. Betroffen seien die am meisten, die sich am wenigsten wehren könnten. Die Grünen stünden für Veränderungen gerade in schwierigen Zeiten. Damit gehe eine große Verantwortung einher, die man jetzt aus der Regierung heraus annehmen könne. Das sei eine riesengroße Chance, auch wenn das Finden von Kompromissen immer wieder hart sein werde. Die Grünen würden jedenfalls nicht die Politikbereiche aufgeben, für die sie kein Ministerium bekommen hätten, sagte die 28jährige Bundestagsabgeordnete. Als männlicher Teil der Doppelspitze gilt als aussichtsreichster Kandidat der Außenpolitiker Omid Nouripour, er gilt als Realo. Das heutige Votum beim Online-Parteitag muss noch per Briefwahl bestätigt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 17:00 Uhr