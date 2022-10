Grünen-Parteitag in Bonn hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Zum ersten Mal seit fast drei Jahren sind die Grünen wieder zu einem Parteitag zusammengekommen, bei dem alle Delegierten in Präsenz teilnehmen. Zu dem dreitägigen Treffen in dem Konferenz-Zentrum in Bonn werden rund 800 Mitglieder erwartet. Die Delegierten wollen ihren politischen Kurs der nächsten Monate abstecken. Diskussionen werden vor allem bei der Frage erwartet, ob und wie lange die verbliebenen Atomkraftwerke noch am Netz bleiben sollen. Rund um den Tagungsort gab es zum Auftakt mehrere Protestaktionen. Einige Teilnehmer warnten vor einem Weiterbetrieb der Atommeiler, andere Demonstranten forderten ein Ende des Braunkohle-Abbaus in Nordrhein-Westfalen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2022 17:00 Uhr