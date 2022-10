Grünen-Parteitag in Bonn geht weiter

Nachrichtenarchiv - 15.10.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Am zweiten Tag des Bundesparteitags der Grünen stehen die Außenpolitik, Rüstungsexporte und die Protestwelle im Iran zur Diskussion. Mit Spannung wird hierzu die Rede von Außenministerin Baerbock erwartet. Thema der Debatte gestern war die Atomenergiepolitik. In einem Antrag stimmten die Grünen dafür, keine neuen Brennstäbe für die Kraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 zu bestellen. Die beiden Anlagen sollen aber in eine Einsatzreserve versetzt werden. Das Akw Emsland soll hingegen zum Jahresende endgültig vom Netz gehen. In Richtung der FDP warnte Grünen-Chef Nouripour im Sender "n-tv" davor, daraus eine Gretchenfrage zu machen. Die Position der Grünen sei klar. FDP-Chef Lindner hatte zuvor auf eine Laufzeitverlängerung bis 2024 gepocht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2022 11:15 Uhr