Grünen-Parteitag gibt Bärbock breite Unterstützung

Die Grünen haben Annalena Baerbock jetzt auch offiziell zur Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl im Herbst gekürt. Beim Online-Parteitag sprachen sich die Delegierten mit 98 Prozent der Stimmen für sie aus. Gleichzeitig bestätigten sie Baerbock und Robert Habeck als Spitzenduo für den Wahlkampf. In ihrer Rede im Anschluss an die Wahl betonte Baerbock, dass es ihr Ziel sei, in Deutschland einen klimagerechten Wohlstand zu schaffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2021 01:00 Uhr