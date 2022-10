Grünen-Parteitag geht mit Außenpolitik-Debatte weiter

Ukraine meldet russischen Beschuss in mehreren Regionen

Kiew: Mehrere ukrainische Regionen sind nach Angaben der Behörden in der Nacht von russischen Raketen angegriffen worden. In Saporischschja im Süden des Landes wurden demnach zahlreiche Ziele der Infrastruktur getroffen. Brände seien ausgebrochen. Der zuständige Gouverneur rief die Bevölkerung auf, sich in Schutzräume zu begeben. In dem benachbarten Gebiet Dnipropetrowsk schlugen über 50 Geschosse von Mehrfachraketenwerfern ein. Zwischenzeitlich herrschte in der gesamten Ukraine Luftalarm. Es sei aber gelungen, fünf Drohnen iranischer Bauart abzufangen, so die Behörden. Mittlerweile setzt das ukrainische Militär auch das vor wenigen Tagen von Deutschland gelieferte Flugabwehrsystem Iris-T ein. Es kann auf Ziele feuern, die bis zu 40 Kilometer entfernt sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2022 09:15 Uhr