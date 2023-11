Grünen-Parteitag folgt Kurs der Parteispitze in der Migrationspolitik

Karlsruhe: Nach eindrücklichen Warnungen vor einem Bruch der Ampel-Koalition hat der Grünen-Bundesparteitag den Kurs der Parteiführung zu Asyl und Migration bestätigt. Die Delegierten lehnten am späten Abend und nach zweieinhalbstündiger, kontroverser Debatte einen Gegenantrag der Grünen Jugend ab. Darin war gefordert worden, dass der Parteitag den grünen Ministern rote Linien in Migrationsfragen vorgibt. Die Co-Sprecherin der Grünen Jugend, Stolla, warf der Parteiführung vor, sie beteilige sich an der härtesten Asylrechtsverschärfungen seit 30 Jahren. Vizekanzler Habeck, Außenministerin Baerbock und Co-Parteichefin Lang warnten hingegen, eine Zustimmung zu dem Antrag liefe auf die Aufforderung hinaus, die Regierung zu verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 06:00 Uhr