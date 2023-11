Grünen-Parteitag debattiert kontrovers über Migration

Karlsruhe: Die Grünen haben am Abend bei ihrem Parteitag in einer kontroversen Debatte über die gestiegene Zahl von Migranten debattiert. Redner der Grünen Jugend forderten, in der Regierung dürfte niemand weitere Verschärfungen des Asylrechts mittragen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hielt dagegen. Er sagte, die Vorschläge der Grünen Jugend seien eine indirekte Aufforderung, die Ampel-Regierung zu verlassen. Auch Parteichef Nouripour verteidigte den Kurs. Als Regierungspartei müsse man Lösungen liefern - etwa für die Integration, die in vielen Kommunen kaum noch möglich sei. Es gehe darum, alles dafür zu tun, damit die Belastung überschaubar und beherrschbar werde, so Nouripour. Deshalb trage der Dringlichkeitsantrag des Parteivorstands die Überschrift "Humanität und Ordnung". Zuvor hatten die Grünen in ihrem Programm für die Europawahl dazu aufgerufen, die EU zu stärken und ihre Handlungsfähigkeit zu sichern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 22:15 Uhr