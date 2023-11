Grünen-Parteitag bestimmt Terry Reintke zur Spitzenkandidatin für die Europawahl

Karlsruhe: Die Grünen haben Terry Reintke als Spitzenkandidatin für die Europawahl gewählt. Die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament erhielt am Abend auf dem Parteitag mehr als 95 Prozent der Stimmen. In ihrer Bewerbungsrede versprach Reintke, gegen einen Rechtsruck im Europaparlament zu kämpfen. Sie wandte sich auch gegen schärfere Regeln in der Migrationspolitik. Zuvor hatten die Delegierten die Doppelspitze aus Ricarda Lang und Omid Nouripour bestätigt.

