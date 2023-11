Grünen-Parteitag bestätigt Lang und Nouripour als Vorsitzende

Karlsruhe: Die Grünen haben am Mittag beim Bundesparteitag ihre Führungsspitze im Amt bestätigt. Der Vorsitzende Nouripour erhielt 79 Prozent der Stimmen und konnte sich damit gegen einen anderen Kandidaten durchsetzen. Die Co-Vorsitzende Lang war zuvor ohne Konkurrenz auf 82 Prozent gekommen. Beide nahmen die Wahl an und sind damit zwei weitere Jahre im Amt. Lang hatte in ihrer Bewerbungsrede die Erfolge der Grünen in der Ampel-Koalition hervorgehoben - wie etwa die Sicherung der Gasversorgung im vergangenen Winter oder das 49-Euro-Ticket. Nach ihren Worten gelingt es den Grünen aber nicht immer, die Menschen zu erreichen. Co-Chef Nouripour wiederum machte sich für die Seenotrettung im Mittelmeer stark. Diese sei eine international rechtliche Verpflichtung. Außerdem sollte man nicht diejenigen kriminalisieren, die Menschen vor dem sicheren Tod retten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 12:45 Uhr