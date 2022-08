Grünen machen weiter Druck in Dienstwagenstreit

Bundeskabinett berät über Corona-Regeln

Berlin: Das Bundeskabinett will heute die Grundlagen für die Corona-Schutzmaßnahmen im Herbst legen. Der Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann sieht unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen sowie eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor. Ab Oktober soll es zudem den Ländern wieder möglich werden, etwa in Geschäften das Tragen einer Maske vorzuschreiben. Die Kanada-Reise von Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck hatte die Diskussion über die Maskenpflicht zuletzt wieder angeheizt: An Bord des Regierungsfliegers war das Tragen einer Maske nur empfohlen, nicht aber vorgeschrieben gewesen. Ein Regierungssprecher verwies darauf, dass die gesamte Reisegruppe vor dem Abflug nach Kanada aktuelle PCR-Tests vorweisen musste. Diese waren zu Beginn des zweiten Fluges innerhalb Kanadas allerdings schon mindestens 50 Stunden alt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 06:00 Uhr