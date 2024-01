Grünen-Landeschefin Sengl will Landbevölkerung in den Blick nehmen

München: Die neu gewählte Landesvorsitzende der Grünen, Sengl, hat die Politik ihrer Partei verteidigt. Dem BR sagte sie, sie finde die Inhalte der Grünen nach wie vor gut. Allerdings seien diese nicht ausreichend erklärt worden. Es habe noch keine Bundesregierung in so kurzer Zeit so viele Gesetze erlassen, so Sengl. Dabei räumte sie ein, dass die Regierung viel von den Menschen verlange, und dass mitunter Fehler passierten. Außerdem will Sengl die Bevölkerung auf dem Land stärker in den Blick nehmen. Als Beispiel nannte sie das Gebäudeenergiegesetz: Die Betroffenheit sei auf dem Land größer als in der Stadt, weil es dort mehr Eigenheimbesitzer gebe, so Sengl. Die Grünen haben ihrer Ansicht nach zu spät darauf reagiert, wie schlecht das Gesetz vor allem auf dem Land angekommen sei. Die 63-jährige Biobäuerin aus Traunstein war gestern neben der bisherigen Amtsinhaberin Lettenbauer zur Co-Landeschefin der Grünen gewählt worden.

