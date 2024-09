Grünen kritisieren Aussage von zu schwarz-grüner Koalition

Berlin: Die Grünen haben mit Unverständnis auf Äußerungen von CDU-Chef Merz reagiert, der ein schwarz-grünes Regierungsbündnis aktuell ausschließt. Die Fraktionschefin der Grünen Haßelmann sagte der "Süddeutschen Zeitung", man dürfe die Wähler nicht für dumm verkaufen. Diese wüssten, dass CDU, SPD, Grüne und FDP - also die demokratischen Parteien - miteinander koalitionsfähig sein müssten. Auch Merz könne nichts ausschließen, weil er sich sonst Handlungschancen verbaut, erklärte Haßelmann. Die Politikerin beklagte die Folgen der - so wörtlich - "verbalen Aufrüstung" des designierten Kanzlerkandidaten der Union. Damit heize er die die Stimmung gegen die Grünen an.

