Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen fordert Beibehalten der Maskenpflicht

München: Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen fordert die Maskenpflicht in Bussen und Bahn bis auf weiteres beizubehalten. Im BR sagte er, die Pandemie sei nicht vorbei und im Herbst sei mit neuen Varianten zu rechnen. Nach den Worten des Grünen Politikers ist die Maske auch Geimpften und Geboosterten zuzumuten, weil sie das Virus trotz Schutz weitergeben können. Gestern haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf einer Videoschalte beschlossen, sich möglichst schnell für eine neue Coronawelle ab Herbst rüsten. So soll das Bundesgesundheitsministerium einen Masterplan ausarbeiten. Dabei soll es insbesondere die Möglichkeit geben, eine Maskenpflicht in Innenräumen zu verhängen.

