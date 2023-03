Grünen-Fraktionschefin Schulze will Staatsimmobilien zur Unterbringung von Geflüchteten nutzen

Kurzmeldung ein/ausklappen CDU-Politiker Jung fordert mehr Führung der Bundesregierung in Klimapolitik

Berlin: Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jung, hat Kanzler Scholz aufgefordert, in der Klimapolitik Führung zu zeigen. Der Regierungschef müsse seine Koalition zusammenführen und Ergebnisse liefern, sagte Jung im Deutschlandfunk mit Blick auf die morgige Kabinettsklausur in Meseberg. Der CDU-Politiker warf FDP und Grünen vor, mit sich selbst beschäftigt zu sein wenn es konkret werde und sich zu beharken. In den Bereichen Verkehr und Gebäude warb Jung dafür, auf technologieoffene Verfahren und Standards zu setzen. Als Beispiel nannte er E-Fuels für Autos. Zuletzt hatte die FDP eine EU-Entscheidung für das faktische Aus für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 blockiert. Als Gast bei der Klausur in Meseberg wird EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet.

