Grünen-Fraktionschefin Schulze übt scharfe Kritik am neuen Koalitionsvertrag von CSU und FW

München: Die Chefin der Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag, Schulze, hat den Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern heftig kritisiert. Sie sagte dem BR, in Zeiten zahlreicher Krisen, in denen viele Menschen Sorgen hätten, sei das Papier nicht die ausreichende Antwort. Schulze warf Ministerpräsident Söder vor, lediglich alte Inhalte wieder aufzuwärmen. Es müsse stattdessen aber in die Wirtschaft investiert werden, damit sie wettbewerbsfähig bleibe, sagte sie. Auch die Verteilung und den Ressortzuschnitt der Ministerien erinnere sie eher an - so wörtlich - "politisches Kabarett". CSU und Freie Wähler haben gestern den neuen Koalitionsvertrag für Bayern unterschrieben. CSU-Chef Söder sagte am Morgen, ihm gehe es dabei auch um Kontinuität und Stabilität.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2023 20:45 Uhr